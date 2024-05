'Kuririn', suspeito de envolvimento em chacina de 4 jovens no Pará, é preso em Goiás

A Polícia Civil do Pará (PCPA) prendeu Gênio Rodrigues Amorim, conhecido como “Kuririn”, na segunda-feira (27), em Trindade, município de Goiás. Ele é investigado por suspeita de envolvimento em um duplo homicídio, na Folha 33 (Nova Marabá), e na chacina de quatro jovens, no bairro da Paz, ambos os crimes cometidos em Marabá, sudeste do Estado. Esses casos aconteceram no ano passado, em um intervalo de quatro dias entre si, respectivamente em 16 e 20 de dezembro.

Com ajuda do trabalho de inteligência, a PCPA conseguiu verificar que “Kuririn” tinha fugido para Goiás, na companhia de José Vandercley Lima dos Santos, o “Cocozinho”, preso no dia 9 de janeiro deste ano em Nerópolis (GO). De acordo com a polícia, Gênio, considerado como um homem “de alta periculosidade”, foi apontado nas investigações como integrante de uma facção criminosa de Marabá.

O suspeito, que tinha mandado de prisão por roubo expedido pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). A ordem judicial foi cumprida em conjunto entre a PCPA e equipes da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) e do Grupo Antissequestro, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GAS/DEIC), da Polícia Civil de Goiás (PCGO).

Chacina em Marabá

Raimundo Fernando Alves de Oliveira, de 18 anos, Pablo Eduardo Freitas Gonçalves, de 20 anos, Carlos Henrique Gomes Brito, de 17 anos, e Gabriel Firmino da Silva, de 19 anos, foram vítimas de disparos de arma de fogo no dia 20 de dezembro.

Tudo aconteceu na porta de uma residência na esquina das ruas Alfredo Monção com a Rio de Janeiro, no bairro da Paz. Os quatro rapazes conversavam em uma calçada quando um veículo estacionou e um homem desceu do automóvel, ordenando que as vítimas deitassem no chão de bruços. Logo em seguida, os tiros foram efetuados contra os quatro jovens, a maioria deles na cabeça.

No dia seguinte à chacina, Ualame Machado, secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), disse em ua coletiva de imprensa que as autoridades policiais levantaram que o crime tinha relação com a disputa entre duas facções criminosas.

Em 22 de dezembro, dois homens morreram e um outro ficou ferido em uma intervenção policial. A princípio, os três suspeitos estariam envolvidos na chacina. Os suspeitos que morreram em confronto com a polícia foram identificados como Marcos Rodrigues da Silva, conhecido como ‘Coroa’, de 27 anos, e Ronilson Macedo dos Santos, com idade não revelada.

Com informações do Correio de Carajás