Adolescente de 16 anos e um jovem de 21 são mortos em Marabá

Dois homicídios foram registrados, em Marabá, no sudeste do Pará, na noite de sábado (16). Uma terceira pessoa também foi baleada. As vítimas são um adolescente de 16 anos e um rapaz de 21. Os baleamentos ocorreram por volta de 20 horas, na Folha 33, na Nova Marabá.

Uma senhora que estava nas proximidades também foi baleada. Ainda segundo o Correio de Carajás, policiais militares do 4º BPM estiveram no local dos baleamentos. As vítimas foram identificadas como Márcio Vieira dos Santos, de 16 anos, e Francisco de Assis Vieira dos Santos, de 21. A mulher foi ferida no braço, mas está bem.

Ainda não há confirmação se os dois mortos seriam parentes, já que os sobrenomes são iguais. Os militares fizeram buscas na área, mas, nesse primeiro momento, não localizaram os atiradores, que fugiram. Há poucos dias, nove pessoas foram feridas em um tiroteio numa festa na mesma Folha 33.

A Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídios de Marabá trabalham para identificar e localizar os envolvidos no duplo homicídio e na tentativa de homicídio ocorridas no município.