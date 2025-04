Justiça determina prisão preventiva de homem que matou e degolou esposa no Pará

O juiz Edinaldo Antunes Vieira, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), converteu para preventiva a prisão de Diogo Santos Aguiar neste sábado (19/4). Ele havia sido detido por suspeita de matar e degolar a esposa, Kailane Silva Matos, e também esfaquear um outro homem, identificado Marcio Cleiton da Silva. O crime aconteceu na sexta-feira (18/4), em Anapu, no sudoeste do Pará. O suspeito está internado em estado grave depois que partiu para cima de policiais militares com um facão e foi baleado por eles.

De acordo com o juiz Edinaldo, a morte de Kailane foi de “extrema gravidade” e praticada com “brutalidade incomensurável”. “Ressalte-se a elevada periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi extremamente violento e cruel de sua conduta, tendo este desferido múltiplos golpes de faca que resultaram em dilacerações por todo o corpo da vítima Kailane, inclusive com amputação de um dos dedos”, disse o magistrado na decisão da audiência de custódia.

Quando a Polícia Militar chegou na cena do crime, encontrou o suspeito ainda esfaqueando a companheira. A PM ordenou que ele saísse de cima da vítima. No entanto, o suspeito partiu para cima dos militares, que revidaram e o alvejaram.

Kailane não teve chance de ser socorrida. Ela teve o pescoço semi-degolado, segundo as autoridades. O facão utilizado pelo suspeito foi apreendido. Por outro lado, Marcio, que foi esfaqueado pelo suspeito, conseguiu ser levado até o Hospital de Anapu e comunicou o caso aos profissionais de saúde, que posteriormente acionaram a PM. O estado de saúde Marcio é desconhecido.

Por enquanto, as circunstâncias do crime não foram divulgadas. A Delegacia de Anapu investiga o caso. Em nota, a Polícia Civil tinha informado que “perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”.