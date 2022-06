Jovens agredidas por taxistas: vítima presta depoimento em delegacia contra crimes homofóbicos

Uma das mulheres que foram agredidas por taxistas, no bairro de São Brás, em Belém, foi à Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios e Homofóbicos, na manhã desta sexta-feira (3). O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (1º de junho) e o vídeo com o registro das agressões, na avenida Romulo Maiorana com a avenida José Bonifácio, foi enviado à Redação Integrada de O Liberal.

O primeiro registro do caso foi na Seccional de São Brás. Porém, como o caso ocorreu, como relatam as vítimas, após elas se beijarem, a Polícia Civil agora trata o caso como uma suspeita de LGBTfobia. Movimentos sociais e a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Belém acompanham o caso.

Jovens agredidas vão à delegacia prestar depoimento (Ivan Duarte)

O Sindicato dos Taxistas de Belém no Estado do Pará (Stabepa) defendeu os taxistas envolvidos nas agressões. Pelo menos quatro homens são vistos no vídeo que mostram a briga entre as moças e eles. Uma delas vai ao chão e está hospitalizada, como informou a outra vítima, que procurou a delegacia especializada.