Jovem que teve o rosto tatuado a força pelo ex-namorado passará por procedimento para remoção

Tayane Caldas, a jovem de 18 anos que foi sequestrada pelo ex-namorado e teve o rosto tatuado à força com o nome do agressor, vai passar por procedimentos para remoção das tatuagens. O caso aconteceu no município de Taubaté, no interior de São Paulo, as informações são do portal R7.

VEJA MAIS

Uma clínica de Taubaté ofereceu para a jovem a retirada gratuita da tatuagem com um procedimento feito a laser, e de outras duas, também feitas à força por Gabriel Henrique Alves Coelho, o ex-namorado agressor, no seio e na virilha.

“É a única coisa que eu quero, tirar isso de mim. E nunca mais ouvir falar o nome dele”, disse a jovem .

A jovem estava sendo mantida em cárcere pelo ex-namorado Gabriel Coelho, que tatuou o próprio nome no rosto da moça. A mãe de Tayane registou um boletim de ocorrência no último sábado (21), mas a moça reapareceu no mesmo dia. Entretanto, a jovem já estava com o rosto tatuado.

Tayane ia para o curso, na sexta-feira (20), quando foi abordada por Gabriel. O ex-namorado não aceitou o fim do relacionamento e por isso sequestrou a moça. A moça foi agredida, ofendida e teve os braços amarrados e o rosto tatuado.

“Logo depois das agressões, ele amarrou os meus dois braços e falou que ia tatuar meu rosto. Eu chorei, implorei. Eu pedi para ele não fazer isso porque ia destruir a minha vida e ela disse que faria mesmo assim. E enquanto eu gritava, ele me batia. Eu só vi a tatuagem pronta depois e só conseguia chorar”, explicou a vítima.

Gabriel foi preso após a jovem conseguir fugir e a mãe de Tayane ir a policia, pois duas medidas protetivas que a jovem tem contra Gabriel não foram cumpridas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)