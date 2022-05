Jovem foi tatuada à força com o nome do ex no rosto: ‘eu só conseguia chorar’

Uma jovem de 18 anos conta que teve o corpo tatuado à força três vezes pelo ex-namorado. O caso veio à tona após a mãe de Tayane Caldas registrar um boletim de ocorrência no último sábado (21) informando que a jovem, após ficar desaparecida, reapareceu com uma tatuagem com o nome de Gabriel Coelho no rosto. As informações são do Portal UOL e do G1 Vale do Paraíba e Região.

De acordo com a mãe de Tayane, a jovem foi agredida porque tentou resistir quando a tatuagem era feita. "Ela está com o olho roxo. E ele a forçou a gravar um vídeo autorizando a tatuagem. Minha filha falou que gravou com medo de algo pior acontecer", continuou.

O caso foi registrado no plantão policial e corre em segredo de Justiça devido às medidas protetivas contra o rapaz, que será investigado pela DDM (Delegacia da Mulher) de Taubaté. A mãe contou que Tayane saiu para ir à escola na sexta-feira (20) e até as 22h não havia retornado para casa, por isso resolveu procurar a polícia.

"Pela manhã, fui até a rua do rapaz e vi minha filha dentro do carro. Voltei para casa e quando cheguei aqui já a encontrei tentando tapar a tatuagem com maquiagem porque tinha de ir trabalhar. Ali eu desabei", conta.

“Quando olhei, não era mais eu”

Tayane Caldas diz que Gabriel Henrique Alves Coelho não aceitou o fim do relacionamento. Por isso, o ex a sequestrou e manteve em cárcere no fim de semana.

“Quando eu olhei, não era mais eu, não sou eu com isso aqui. Para mim, ele me matou por dentro, acabou comigo com uma forma de me marcar e dizer que eu sou propriedade dele”, conta a vítima.

A vítima conta que foi abordada quando ia para um curso e, ao chegar na casa do ex, passou por uma sessão de tortura, com agressões e ofensas. Gabriel então disse que faria uma terceira tatuagem nela com seu nome. Vítima de violência doméstica, Tayane já havia sido tatuada no seio e na virilha, em outras duas agressões.

“Logo depois das agressões, ele amarrou os meus dois braços e falou que ia tatuar meu rosto. Eu chorei, implorei. Eu pedi para ele não fazer isso porque ia destruir a minha vida e ela disse que faria mesmo assim. E enquanto eu gritava, ele me batia. Eu só vi a tatuagem pronta depois e só conseguia chorar”, conta.

Thayane tinha uma medida protetiva contra Gabriel. Quando soube do sequestro, a mãe dela tentou conversar com o jovem que a encaminhou um áudio dizendo que não adiantava ela pedir, que nada ia mudar. No sábado (21), a vítima conseguiu fugir da casa onde era mantida em cárcere e foi acolhida pela mãe com hematomas e a tatuagem cobrindo a lateral do rosto com o nome do ex-namorado. A mãe procurou a polícia e ele foi preso por descumprimento de medida protetiva que a jovem tem contra ele.

O agressor chegou a apresentar aos policiais um vídeo em que Tayane dizia permitir a tatuagem, porém, a jovem conta que esteve sob ameaça e amarrada durante a gravação.