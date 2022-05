PM prende dois homens e apreende uma adolescente pelo furto de R$ 15 mil, em Altamira

A Polícia Militar prendeu dois homens, identificados como Luis Felipe Mota da Silva e Ednaldo de Lima Sousa, e apreendeu uma adolescente, na tarde de segunda-feira (23), em Altamira, sudoeste do Pará. De acordo com informações da PM, a adolescente é suspeita de furtar R$ 15 mil, e os dois homens estariam consumindo entorpecentes na companhia dela. Com informações do portal A Voz do Xingu.

VEJA TAMBÉM

Segundo a denúncia da vítima, um idoso que não quis ser identificado, a adolescente teria arrombado o carro dele, que estava parado na travessa Capitão Pereira, no bairro Brasília, e roubado a quantia de R$ 15 mil, guardada dentro do veículo. Já os dois homens foram presos porque a polícia os flagrou consumindo drogas no momento da abordagem.

Os três foram localizados pela polícia dentro de uma residência na rodovia Transamazônica, próximo ao bairro Mutirão. Ainda de acordo com a PM, ao avistar a guarnição, o trio tentou fugir por uma área de vegetação, mas foi alcançado e preso pelos policiais.

Após a revista pessoal, foram apreendidos com os suspeitos a quantia de cerca de R$ 11 mil, além de 16 peças de roupas de diversos modelos, dois relógios e uma quantidade de crack. Os três foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Altamira para procedimentos cabíveis.