Adolescente vítima de estupro deixa carta no Conselho Tutelar e acusado é preso, em Rurópolis

Uma denúncia de estupro de vulnerável levou a Polícia Civil a prender preventivamente um homem identificado como Alexandre Dalagnol, de 29 anos, na tarde da última segunda-feira (23), na vicinal do Igarapé Preto, zona rural do município de Rurópolis, oeste do Pará. Ele é acusado de abusar sexualmente de três primas de 5, 12 e 13 anos de idade. A prisão foi realizada durante a operação "Números Primos", das Polícias Militar e Civil. Com informações do Giro Portal.

De acordo com informações da polícia, uma das vítimas deixou uma carta manuscrita debaixo da porta da sede do Conselho Tutelar da cidade, localizada na avenida Presidente Dutra. Na carta, a adolescente fazia um pedido de socorro à instituição e à polícia, além de denunciar o autor dos crimes.

Após a denúncia formal do caso, o delegado Dr. Ariosnaldo Vital Filho determinou que fossem feitas investigações sigilosas para identificar e localizar o então suspeito. Durante as diligências, Alexandre Dalagnol foi encontrado e preso na própria comunidade. Na delegacia, ele teria confessado o crime. O homem já está à disposição da justiça.