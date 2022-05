Suspeito de estupro e roubo é preso durante operação da Polícia Civil

O suspeito de estupro Otávio Fabrício Alves Costa foi preso, na última terça-feira (17), durante a operação “17 de Maio”, da Polícia Civil. O homem agia em Marabá, mas foi capturado em Parauapebas. Otávio é apontado como o autor de uma série de roubos seguidos de estupro contra mulheres do município de Marabá, tendo o investigado atuado principalmente no Núcleo Cidade Nova. Até o momento, cinco vítimas do suspeito foram identificadas. As informações são do site Debate Carajás.

Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra a residência e o estabelecimento comercial do alvo, uma loja de conserto de aparelhos celulares. Na casa e no local de trabalho do alvo, foram recolhidos objetos, que passarão a fazer parte do acervo probatório desenhado contra ele.

Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu vítimas que, possivelmente por medo, não registraram boletim de ocorrência sobre os casos. Foi apurado também que Otávio agia da seguinte forma: após escolher as vítimas em via pública, ele as seguia até suas residências e as rendia com empreg​​o de arma de fogo, subtraindo aparelho celular, dinheiro e joias. Em seguida, as estuprava, consistindo um caso em penetração e os demais em sexo oral ou a passagem de mão pelo seios e introdução da mão na vagina das vítimas.

Descrito por absolutamente todas as vítimas como um homem frio, Otávio não esboçou qualquer reação, nem mesmo nervosismo, depois de ser apanhado de surpresa pela equipe policial, após uma breve perseguição pelas ruas de Marabá.

Os autos informam que o investigado seguia as mulheres até as suas casas, entrava nos ambientes, como se fosse velho conhecido, praticava os crimes com a utilização de arma de fogo e saía como se nada tivesse ocorrido. Em um dos crimes, o suspeito cruzou com o marido da vítima no quintal da casa e chegou a cumprimentá-lo.