Condenado por mais de 100 estupros em Goiás é recapturado no Pará

De acordo com a Polícia Civil de Goiânia (GO), Wanderson Alves Carvalho, mais conhecido como 'Dentinho', foi recapturado na tarde deste último domingo (15), em Belém, após fugir do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, em dezembro do ano passado. Wanderson Carvalho foi condenado a 196 anos de prisão pela prática de mais de 100 estupros. Com informações dos sites O Impacto, Metrópoles e da TV Ananhguera.

O estuprador foi localizado, na capital paraense, segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás, por um trabalho conjunto da Polícia Penal do Estado de Goiás e das forças de segurança do Pará.

A fuga

Em dezembro de 2021, o acusado se aproveitou do momento em que fazia um trabalho de limpeza em uma das unidades do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e fugiu. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) abriu investigação para apurar as circunstâncias da fuga imediatamente após o episódio.

Segundo a DGAP, o homem tinha sido escoltado da Penitenciária Odenir Guimarães (POG) para base do Grupo de Guaritas e Muralhas (GGM) para realizar os trabalhos, mas, no início da noite, as equipes do Grupo de Guarita, que retornaram à POG perceberam que o preso não havia voltado para o estabelecimento prisional.

Os crimes

Wanderson Carvalho agiu entre os anos de 2001 e 2004, em Goiânia e na região metropolitana. Ele foi preso no ano de 2004 sob a acusação de cometer os estupros. A polícia informou que ele costumava usar uma bicicleta, vestia boné e bermuda. Ele abordava, principalmente, universitárias e a tática era quase sempre a mesma.

Ele pedia uma informação na rua e, quando a mulher ia responder, ele a atacava com uma arma. Em seguida, levava a vítima para uma área baldia, estuprava e roubava pertences, como jóias e celulares.

Wanderson chegou a fugir da prisão numa situação anterior, em maio de 2004, em Paraúna (GO), a 160 quilômetros de Goiânia. Nessa fuga, a polícia levou quase um mês para localizá-lo.