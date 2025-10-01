Jovem morre 10 dias após sofrer acidente de moto em Tailândia

Danilo Miranda Santos de Oliveira, de 20 anos, morreu após ficar 10 dias internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém, vítima de um acidente de moto. A colisão de trânsito ocorreu no dia 20 de setembro, no município de Tailândia, na região nordeste do Pará.

O rapaz conduzia uma motocicleta Honda Bros quando colidiu com outro veículo na esquina da avenida Natal com a travessa Irituia. Conforme o Portal Tailândia, testemunhas relataram à época que Danilo, supostamente, seguia em alta velocidade e não teria respeitado o sinal vermelho ao bater no outro veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) resgatou a vítima e o outro motociclista e os encaminhou ao Hospital Geral de Tailândia. Depois disso, ainda de acordo com o Portal Tailândia, Danilo, que ficou gravemente ferido, foi transferido de avião para o HMUE, onde permaneceu desde então. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta-feira (1º/10).

VEJA MAIS

O que se sabe sobre a investigação

Até o momento, as informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas pela família. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil (PC) sobre o ocorrido. Em nota, a PC informou que "o óbito foi registrado pelo Serviço de Controle de Crimes Violentos do Hospital Metropolitano e remetido à Delegacia de Tailândia para apuração das circunstâncias do acidente".