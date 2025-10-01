Capa Jornal Amazônia
MPPA oferece denúncia contra motorista embriagado que matou casal e feriu três filhos em Canaã

Acidente ocorreu no último dia 29 de agosto, quando motorista dirigia veículo em alta velocidade na avenida São João

O Liberal
fonte

Carro ficou totalmente destruído após acidente com as duas motocicletas do casal morto em Canaã dos Carajás. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio da Promotoria de Justiça de Canaã dos Carajás, ofereceu denúncia contra um motorista de um carro de passeio que atropelou e matal um casal e causou lesões graves a três crianças, na última segunda-feira (29). O teste do etilômetro apontou que o condutor estava embriagado.

O casal Flaviano da Silva dos Reis e Jaciele da Conceição de Melo dos Reis morreu no acidente. Os três filhos do casal, de 12, 16 e 3 anos, ficaram gravemente feridos. Um deles foi internado em estado grave.

O MPPA aponta a prática de um homicídio doloso consumado e homicídio doloso tentado, em decorrência do grave acidente de trânsito ocorrido às 21h, do dia 29 de agosto. O denunciado conduzia um veículo em alta velocidade pela avenida São João, em Canaã dos Carajás, quando atingiu violentamente duas motocicletas, onde estavam as vítimas.

Saiba mais:

image Acidente entre carro e motos termina com duas mortes em Canaã dos Carajás
O condutor do carro foi preso pela Polícia Militar e responderá por homicídio doloso

Pouco antes do acidente fatal, o acusado já havia se envolvido em uma primeira colisão com um carro estacionado, mas, ainda, assim, continuou dirigindo de forma descontrolada e perigosa.

O teste do etilômetro constatou que o acusado estava embriagado, com 1,17 mg/L de álcool no sangue, índice muito acima do permitido por lei.

O promotor de Justiça Emerson Costa de Oliveira, ofereceu denúncia por homicídio por dolo eventual, situação em que o motorista assume o risco de provocar morte. O Ministério Público ressaltou que a denúncia busca garantir a responsabilização do acusado pela gravidade dos fatos, que tiveram forte repercussão na região. O réu segue preso preventivamente e, caso a tese ministerial seja acolhida, será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Polícia
.
