Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Acidente entre carro e motos termina com duas mortes em Canaã dos Carajás

O condutor do carro foi preso pela Polícia Militar

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o carro envolvido no sinistro (à esquerda) e dois capacetes de motocicletas próximos ao local do sinistro (à direita). (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Um acidente de trânsito resultou na morte de duas pessoas, de identidades não reveladas, na noite de sexta-feira (29/8), na avenida São João, em Canaã dos Carajás, região sudeste do Pará. Outras três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 11 anos que foi socorrida em estado gravíssimo. As vítimas estavam divididas em duas motocicletas e seguiam pela via quando um carro as atingiu.

Câmeras de segurança registraram o momento em que os condutores dos veículos reduziram a velocidade para passar sobre um quebra-molas. As imagens mostram o momento em que um automóvel Chevrolet Captiva branco surge na via, perde o controle, derrapa e atinge os dois veículos.

Conforme o portal Correio de Carajás,um homem e uma mulher morreram no local. Uma criança de 11 anos ficou gravemente ferida. E mais duas pessoas foram socorridas, mas não tiveram o estado de saúde revelado.

O condutor do carro foi identificado como Sebastião Vieira da Silva, ainda de acordo com o Correio. Ele foi preso e conduzido até a delegacia. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.
 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

acidente

carro e motos

duas mortes

canaã dos carajás
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Acidente entre carro e motos termina com duas mortes em Canaã dos Carajás

O condutor do carro foi preso pela Polícia Militar

30.08.25 10h33

POLÍCIA

Câmeras registram dupla armada com faca assaltando mulher em Santarém

Pela gravação, é possível ver um dos suspeitos armado com uma faca enquanto toma a mochila que continha pertences da vítima

30.08.25 9h42

POLÍCIA

PRF apreende 28 kg de maconha escondidos em carro na BR-316, em Castanhal

Com a ajuda do canil da Guarda Civil Municipal de Castanhal, os agentes conseguiram localizar um compartimento oculto onde estavam as drogas

30.08.25 8h21

POLÍCIA

PC prende homem que transportava 34 tabletes de maconha dentro do carro em Castanhal

Além do entorpecentes, os policiais encontraram mais de R$ 1.500 com o suspeito

30.08.25 8h03

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende homem que transportava 34 tabletes de maconha dentro do carro em Castanhal

Além do entorpecentes, os policiais encontraram mais de R$ 1.500 com o suspeito

30.08.25 8h03

POLÍCIA

Corpo de motorista de aplicativo é encontrado dentro de carro em Ananindeua

A companheira da vítima relatou que o casal, junto com as duas filhas, tinha ido visitar uma parente antes de o crime ocorrer

29.08.25 0h01

POLÍCIA

Acidente entre carro e motos termina com duas mortes em Canaã dos Carajás

O condutor do carro foi preso pela Polícia Militar

30.08.25 10h33

POLÍCIA

Câmeras registram dupla armada com faca assaltando mulher em Santarém

Pela gravação, é possível ver um dos suspeitos armado com uma faca enquanto toma a mochila que continha pertences da vítima

30.08.25 9h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda