Acidente entre carro e motos termina com duas mortes em Canaã dos Carajás

Um acidente de trânsito resultou na morte de duas pessoas, de identidades não reveladas, na noite de sexta-feira (29/8), na avenida São João, em Canaã dos Carajás, região sudeste do Pará. Outras três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 11 anos que foi socorrida em estado gravíssimo. As vítimas estavam divididas em duas motocicletas e seguiam pela via quando um carro as atingiu.

Câmeras de segurança registraram o momento em que os condutores dos veículos reduziram a velocidade para passar sobre um quebra-molas. As imagens mostram o momento em que um automóvel Chevrolet Captiva branco surge na via, perde o controle, derrapa e atinge os dois veículos.

Conforme o portal Correio de Carajás,um homem e uma mulher morreram no local. Uma criança de 11 anos ficou gravemente ferida. E mais duas pessoas foram socorridas, mas não tiveram o estado de saúde revelado.

O condutor do carro foi identificado como Sebastião Vieira da Silva, ainda de acordo com o Correio. Ele foi preso e conduzido até a delegacia. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

