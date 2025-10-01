Criança de 4 anos é encontrada viva ao lado dos corpos dos pais dois dias após acidente

Uma criança de 4 anos foi encontrada com vida ao lado do corpo dos pais, dois dias após o carro em que estavam capotar e cair em uma ribanceira de cerca de dez metros. O acidente ocorreu na BR-424, em Garanhuns, Agreste de Pernambuco, depois que o veículo bateu em um cavalo na pista. O automóvel foi localizado na última segunda-feira (29).

As vítimas foram identificadas como Jobson de Lima, de 31 anos, e Priscila Bezerra Costa, de 33. O filho do casal, de apenas 4 anos, estava com eles.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal e a criança estavam desaparecidos desde sábado (27), quando saíram de carro da zona rural de Garanhuns, a 230 quilômetros do Recife. No mesmo dia, a PRF recebeu informações sobre um cavalo morto no quilômetro 95 da rodovia, conhecido como Curva da Laranjeira – local com registros recorrentes de acidentes com mortes. Contudo, devido à falta de iluminação, a equipe não identificou o veículo, que ficou escondido pela vegetação.

Um trabalhador rural que passava pela região, dois dias após o desaparecimento, avistou o carro e retirou o menino. A criança, que apresentava escoriações pelo corpo, foi encaminhada ao Hospital Dom Moura, em Garanhuns, para avaliação médica, mas não teria sofrido ferimentos graves.

De acordo com a PRF, a presença da cadeirinha infantil no carro pode ter salvado a vida da criança. Para o resgate, foi necessário um guincho para içar o automóvel. A Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE) confirmou a instauração de um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)