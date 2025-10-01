Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Criança de 4 anos é encontrada viva ao lado dos corpos dos pais dois dias após acidente

A criança foi encontrada sem ferimentos graves 48h após o carro cair em uma ribanceira; automóvel teria batido em cavalo

Riulen Ropan
fonte

Um trabalhador rural que passava pela região avistou o carro. (Foto: Reprodução/PRF)

Uma criança de 4 anos foi encontrada com vida ao lado do corpo dos pais, dois dias após o carro em que estavam capotar e cair em uma ribanceira de cerca de dez metros. O acidente ocorreu na BR-424, em Garanhuns, Agreste de Pernambuco, depois que o veículo bateu em um cavalo na pista. O automóvel foi localizado na última segunda-feira (29).

As vítimas foram identificadas como Jobson de Lima, de 31 anos, e Priscila Bezerra Costa, de 33. O filho do casal, de apenas 4 anos, estava com eles.

VEJA MAIS

image Corpo de mulher desaparecida é encontrado em cova no lixão no Marajó
O principal suspeito pelo crime é o ex-companheiro de Camila Araújo da Silva, que está preso

image Casal é morto na frente dos filhos em propriedade rural de Brejo Grande
Marcos e Luciana foram mortos dentro da própria casa por uma dupla de motoqueiros

image MPPA oferece denúncia contra motorista embriagado que matou casal e feriu três filhos em Canaã
Acidente ocorreu no último dia 29 de agosto, quando motorista dirigia veículo em alta velocidade na avenida São João

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal e a criança estavam desaparecidos desde sábado (27), quando saíram de carro da zona rural de Garanhuns, a 230 quilômetros do Recife. No mesmo dia, a PRF recebeu informações sobre um cavalo morto no quilômetro 95 da rodovia, conhecido como Curva da Laranjeira – local com registros recorrentes de acidentes com mortes. Contudo, devido à falta de iluminação, a equipe não identificou o veículo, que ficou escondido pela vegetação.

Um trabalhador rural que passava pela região, dois dias após o desaparecimento, avistou o carro e retirou o menino. A criança, que apresentava escoriações pelo corpo, foi encaminhada ao Hospital Dom Moura, em Garanhuns, para avaliação médica, mas não teria sofrido ferimentos graves.

De acordo com a PRF, a presença da cadeirinha infantil no carro pode ter salvado a vida da criança. Para o resgate, foi necessário um guincho para içar o automóvel. A Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE) confirmou a instauração de um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

criança de 4 anos ao lado dos corpos dos pais

acidente grave

BR-424
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Juiz alvo de sanção dos EUA deixa gabinete de Moraes

29.09.25 7h23

Com gols palmeirenses, Brasil estreia com empate diante do México no Mundial Sub-20

28.09.25 22h18

Brasil pede desculpas por violações de direitos no caso 'Mães de Cabo Frio'

28.09.25 20h02

BRASIL

Cachorro invade escola e morde duas alunas em Santa Catarina

De acordo com o relato da diretora da escola à Polícia Militar, o animal se aproximou do portão quando viu uma criança brincando no pátio.

27.09.25 10h50

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Homem agride e estupra protetora de animais após se arrepender de adotar cachorro

O suspeito declarou que o animal adotado estava dando prejuízo e comendo objetos de sua casa

29.09.25 9h35

BRASIL

Identidade falsa faz com que homem inocente se torne criminoso e viva 'pesadelo'

Vítima teve seus dados usados por criminoso e enfrenta acusações injustas de crimes que nunca cometeu

01.10.25 9h14

RELATÓRIO

Pesquisa revela que 36% das bebidas alcoólicas comercializadas no Brasil são falsificadas

O relatório veio à tona novamente após casos de intoxicação por Metanol

30.09.25 19h14

INTOXICAÇÃO POR METANOL

Mortes e intoxicações por metanol em bebidas: entenda o caso

Casos em São Paulo ligam consumo de bebida adulterada a mortes, cegueira temporária e suspeita de envolvimento do PCC

30.09.25 9h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda