Jovem é presa após PC localizar drogas e munições de uso restrito em Castanhal

Uma jovem de 18 anos, identificada apenas como Géssica, foi presa em flagrante na tarde de segunda-feira (3/2) por tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso restrito em Castanhal, no nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, policiais civis da 12ª Seccional de Castanhal realizavam diligências investigativas relacionadas ao comércio de entorpecentes quando localizaram a suspeita na agrovila Calúcia, zona rural do município.

Segundo a PC, na casa de Géssia os agentes encontraram seis tabletes e uma porção de maconha, que pesava cerca de 2.4 quilos; duas munições de calibre .40; papelotes de cocaína; capa de colete balístico; balaclava; R$ 764 em espécie; e outros materiais que supostamente estariam relacionados com a venda de drogas. Todo o material localizado foi apreendido pela polícia.

Com isso, a jovem foi conduzida e apresentada na 12ª Seccional de Castanhal, onde foi aberto um inquérito policial para investigar se mais pessoas participaram do esquema e as demais circunstâncias do caso.

Com base no artigo 33 da Lei 11.343, que trata do crime de tráfico de drogas, a pena para quem cometer esse delito pode ser de cinco a 15 anos, e multa. Já o artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, que trata da posse ou porte ilegal de arma uso restrito, a penalidade pode ser de três a seis anos, e multa.