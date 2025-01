Foragido do sistema penitenciário morre em confronto com a polícia, em Castanhal

Paulo Filho, de 43 anos, morreu após confronto com a Polícia Civil na tarde da última sexta-feira (3/1), em Castanhal, nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, ele era foragido do sistema prisional e tinha passagens pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas.

Segundo a polícia, por volta das 15h os agentes da 12ª Seccional de Castanhal receberam uma denúncia anônima informando que Paulo estava escondido em uma casa no bairro Heliolândia.

Ao se deslocarem ao local, os agentes cercaram a residência denunciada. O suspeito, ao perceber a presença dos policiais, correu para o último cômodo do imóvel. De lá, conforme as autoridades, ele atirou várias vezes contra a PC.

Por conta disso, a polícia revidou e conseguiu balear Paulo. Ele chegou a ser socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o homem, os agentes apreenderam um revólver contendo três munições. Também foram confiscadas outras 15 munições do mesmo calibre do mesmo armamento que estavam escondidos na casa onde ele entrou em confronto com a polícia.

De acordo com a PC, Paulo era suspeito de envolvimento em diversos assaltos a estabelecimento comerciais de Igarapé-Açu. Ele estava foragido do sistema penal desde o dia 7 de novembro do ano passado.