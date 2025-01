Homem é morto e outro ferido durante ataque a tiros em loja de conveniência no sudeste do Pará

Igor Costa Silva foi assassinado e um outro homem, ainda não identificado, ficou ferido durante um ataque a tiros na madrugada deste domingo (5/5), na Rua Nicodemos, bairro Novo Horizonte, em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo as autoridades, um homem chegou no local em um carro, se aproximou e começou a atirar, atingindo as vítimas que consumiam bebidas alcoólicas em uma loja de conveniência.

As autoridades relataram que o crime ocorreu por volta de 1h30. De acordo com a Polícia Civil, cerca de nove disparos acertaram Igor. O outro homem baleado foi socorrido e permanece internado no Hospital Geral de Parauapebas (HGP). O estado de saúde dele é desconhecido.

O autor do crime fugiu logo após abrir fogo no estabelecimento e ainda não foi localizado. Por enquanto, o caso permanece um mistério. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.