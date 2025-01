Confusão em bar deixa uma pessoa morta e outra ferida em Marabá

Um jovem identificado somente como Gabriel foi morto a facadas após uma confusão que teve início em um bar na cidade de Marabá, no sudeste do Pará. O caso ocorreu na madrugada deste sábado (4/01), no bairro Nossa Senhora Aparecida, popularmente chamado Coca-Cola. Um adolescente de 17 anos, irmão da vítima morta, também foi ferido e socorrido para o Hospital Municipal.

Conforme as informações iniciais, o crime foi registrado por volta de 00h30. Testemunhas relataram que as duas vítimas, o suspeito de ser o autor das facadas e outras pessoas consumiam bebidas alcoólicas em um bar. As informações preliminares são que, em certo momento, teve início uma confusão, pois o suspeito teria tentado agredir a mãe de Gabriel e do adolescente. Na ocasião, as vítimas impediram a agressão e o suspeito saiu do local. Minutos depois, o homem retornou e atacou os dois jovens com uma faca.

Gabriel morreu ainda no local devido aos ferimentos. O irmão dele foi socorrido. O suspeito do caso fugiu do local e não foi mais visto na área. A Polícia Militar foi chamada para realizar o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e Científica. O corpo da vítima foi removido. O adolescente ferido está fora de perigo, mas permanece internado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.