Acusado de homicídio morre em confronto com a polícia, em Parauapebas

Erlan Pena Gomes foi morto em uma ação policial em Parauapebas, no sudeste do Pará, na tarde deste domingo (5/1). De acordo com as autoridades, o caso ocorreu durante o cumprimento de dois mandados de prisão temporária contra o suspeito na casa da mãe dele. Entre as ordens judiciais expedidas pelas varas criminais de Parauapebas e Mãe do Rio, todas são pelo crime de homicídio, sendo um dos crimes contra um agente de segurança pública.

Conforme o portal Correio de Carajás, a Polícia Civil informou que Erlan percebeu a chegada dos agentes e tentou fugir pulando o muro da residência e invadindo o imóvel vizinho. As equipes então cercaram o local e encontraram Gomes armado com um revólver.

Ainda segundo o Correio, durante a abordagem, Erlan teria sacado a arma, apontado para os policiais e dito palavras desconexas. Ele não obedeceu às ordens para baixar a arma e continuou ameaçando os policiais. Diante da situação, um dos agentes de segurança disparou para conter a ameaça.

O acusado foi baleado e socorrido ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP), mas não resistiu aos ferimentos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.