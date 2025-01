Homem morre em ação policial após atirar contra PMs em Santa Maria do Pará

Um homem, de nome não informado, foi morto em uma ação policial na madrugada desta quarta-feira (1º/1), em Santa Maria do Pará, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito tentou fugir de uma abordagem e atirou contra a guarnição, que revidou e o alvejou.

Por volta de 00h30, a PM foi informada que um homem estaria vendendo drogas e supostamente armado às margens da BR-316, no bairro Trecho Seco. Uma equipe do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM), ao chegar no local e com base nas características do suspeito repassadas pela denúncia, conseguiu localizar o homem.

Os militares deram voz de parada para o suspeito, mas ele não obedeceu e atirou contra os agentes e depois fugiu, segundo a PM. Após terem perseguido até uma área de mata, os policiais foram avisados que o homem teria sido visto no bairro do Dedim.

Com isso, os PMs se deslocaram ao novo endereço e encontraram o suspeito na frente de uma casa. Ao ver a polícia, o homem correu para o quintal do imóvel e pulou o muro da residência vizinha.

Foi nesse momento que, de acordo com o relato policial, o suspeito atirou contra os militares. A PM revidou e baleou o homem, que chegou a ser socorrido ao Hospital da Ordem Terceira, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com o suspeito, foram apreendidos drogas, três celulares e uma arma de fogo. Os militares apresentaram os itens confiscados na Delegacia de Santa Maria do Pará. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.