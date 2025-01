Jovem que estava em garupa de motocicleta morre após ser atingida por carro no Pará

Uma jovem de 19 anos, identificada apenas como Marcele, morreu, na quinta-feira (2/1), após ter sido atingida por um carro na altura do quilômetro 20 da PA-140, em Santo Antônio do Tauá, nordeste do Pará. Segundo a Polícia, ela estava na garupa de uma motocicleta que era conduzida pelo namorado dela, chamado Murilo, quando o acidente aconteceu por volta das 20h20, da última quarta-feira (1º de janeiro). O caso está sendo investigado.

Conforme as autoridades, o casal seguia pela via sentido Santo Antônio do Tauá-Vigia, enquanto o carro que os atingiu vinha na pista contrária. O companheiro da vítima iria deixá-la na casa dela, que fica em Tracuateua.

Murilo e Marcele chegaram a ser socorridos, no entanto, apenas o rapaz sobreviveu. Com o impacto, o jovem teve uma das pernas amputadas. Ele segue internado, mas o seu estado de saúde é desconhecido.

VEJA MAIS

O motorista do automóvel que atingiu o casal permaneceu no local do acidente. Revoltados, moradores atearam fogo no carro dele. Por conta disso, a polícia levou o suspeito até a Delegacia de Santa Izabel do Pará, município distante cerca de 18 quilômetros de Santo Antônio do Tauá.

O condutor do carro foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele permaneceu no direito ao silencia e não realizou o teste do etilômetro, conhecido popularmente como bafômetro. Ele foi colocado à disposição da Justiça e responderá criminalmente por homicídio culposo, quando não tem intenção de matar, e lesão corporal culposa no trânsito.