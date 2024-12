Árvore cai e mata motociclista em Castanhal

Manoel da Silva Costa morreu após uma árvore cair em cima dele na tarde deste domingo (29/12), na avenida Barão do Rio Branco, na Vila de Apeú, que fica em Castanhal, no nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, a vítima trafegava de moto pela via em direção a BR-316, por volta das 14h, quando houve o acidente.

Uma guarnição do 5º Batalhão de Polícia Militar se dirigiu até o local do sinistro e, assim que chegou lá, encontrou Manoel morto. Perto do corpo do motociclista estavam o veículo e a árvore.

Nas redes sociais, moradores compartilharam imagens após a queda do vegetal. “Eu ouvi o barulho da moto caindo e no chão e um estrondo. Tremeu o chão do banheiro”, diz uma mulher ao fundo da gravação.

Os militares acionaram a Polícia Científica para a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal. Em nota, a Polícia Civil informou à Redação Integrada de O Liberal que Manoel da Silva Costa morreu "após ser atingido por uma árvore enquanto pilotava uma motocicleta". Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas. O caso está sendo investigado pela Seccional de Castanhal.