Árvore de grande porte cai e atinge veículo próximo à UFPA

Na noite desta terça-feira (17), uma árvore de grande porte que estava localizada dentro da Universidade Federal do Pará (UFPA) caiu na avenida Perimetral, próximo ao segundo portão da instituição de ensino superior. O incidente, que ocorreu num momento em que chovia forte, causou transtornos no tráfego, uma vez que a árvore bloqueou parte da via, atingindo também um veículo de passeio.

O acidente ocorreu por volta das 19h30, durante um momento de forte chuva e ventania. A queda do vegetal danificou completamente a parte frontal do carro que passava pela via no momento. Parabrisa, retrovisor e vidro frontal foram quebrados. Felizmente, o motorista do carro, Alessandro Rodrigues, não sofreu ferimentos.

Alessandro, bancário, estava voltando da UFPA, onde havia deixado sua filha, quando foi atingido pela árvore. Ele relatou o momento da queda à reportagem do Amazônia. "Era muita ventania, chuva, a ponta da árvore que pegou no carro e mesmo assim fez um bom estrago. Na hora que caiu, eu vim e deu pra passar, não sabia o que estava acontecendo, eu vim deixar minha filha na UFPA, saí de lá e ia esperar ela no supermercado. Agora é esperar o guincho, resolver o que vai fazer", disse.

Trânsito

Parte frontal do carro atingido. Felizmente, condutor não se feriu (Cristino Martins/O Liberal)

Após a queda da árvore, equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) foram acionadas e realizaram a alteração no fluxo de veículos, transformando uma das vias no sentido UFPA-Centro em mão dupla, para permitir o tráfego enquanto o local era liberado. O Corpo de Bombeiros também foi chamado para o atendimento da ocorrência e, com duas equipes em campo, iniciou a retirada da árvore. A área foi isolada para garantir a segurança de pedestres e motoristas. Ainda não há previsão para volta da normalidade no trecho.

"O Corpo de Bombeiros está com uma equipe de cinco homens no local e aguardando o apoio da Equatorial Energia, que vai certificar a segurança na rede elétrica antes da remoção total da árvore", disse tenente Fábio de Deus, do 1° GPM da Cremação, responsável pela coordenação do trabalho na área.

O carro atingido foi retirado da pista e colocado no acostamento, aguardando o guincho para remoção. Até o fechamento desta reportagem, a área estava sendo liberada e a equipe dos bombeiros continuava o trabalho de remoção.