Palmeira desaba na Praça da República, em Belém

Uma árvore de grande porte, da espécie Palmeira, caiu na última sexta-feira (13) em frente ao Instituto de Ciência da Arte, da Universidade Federal do Pará (UFPA), localizado na Praça da República, em Belém. Segundo informações obtidas por quem trabalha na área, a queda da árvore não causou feridos.

O lavador de carros Reginaldo Nascimento, de 75 anos, disse que estava próximo no momento em que a árvore tombou. “Estávamos conversando na hora a árvore caiu. Ela quase caiu em cima da moto de um guarda. Mas não atingiu ninguém e nem estava chovendo na hora que ela caiu”, disse.

José Maria da Silva, de 77 anos, que é proprietário de uma banca de revista no local há 30 anos, conta que a preocupação é de que outras árvores no local possam desabar. “Eu me preocupo com essa outra palmeira aqui e uma mangueira. Nós já fomos nos órgãos avisar sobre as condições dessas árvores, mas dizem que vão mandar alguém analisar e não mandaram ninguém. Ela vai tombar para lá. E aquela parte lá onde ficam os carros do governo, do prefeito, da guarda municipal, a situação dela é um enorme perigo”, alerta.