PC procura por suspeito de causar acidente envolvendo ônibus, em Moju, que terminou com morte

A Polícia Civil procura por homem, de nome não revelado, suspeito de ser o causador do acidente que fez um ônibus cair de uma balsa e parar dentro de um rio Moju, nordeste do Pará. Adria Maria Rodrigues Valente, de apenas 12 anos, morreu no sinistro. O caso aconteceu na última segunda-feira (30/12), nas proximidades da Vila Soledade, zona rural do município. Em nota, a PC comunicou que o ônibus ainda passará por perícia. Testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. O caso é investigado pela Delegacia de Moju.

Segundo a Polícia Militar, o ônibus teria subido na balsa e passado direto, caindo na água. Adria sumiu logo após o automóvel afundar no rio. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou que outros passageiros do automóvel foram resgatados com vida.

VEJA MAIS

As buscas por Adria foram realizadas pelo 1° Grupamento de Mergulho Marítimo e Fluvial (GMAF), e tiveram apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e da PM. O corpo da adolescente foi encontrado ainda na segunda (30/12).

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que o ônibus submerso é retirado do rio e passageiros sendo socorridos por barcos. Segundo a Segup, o acidente aconteceu durante o serviço regular de travessia na balsa.