Bombeiros procuram por criança que sumiu após ônibus cair em rio no nordeste do Pará

O 1° Grupamento de Mergulho Marítimo e Fluvial (GMAF), do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), realiza buscas por uma criança, de idade não informada, que desapareceu após um ônibus que estava em uma balsa cair em um rio na manhã desta segunda-feira (30/12). O acidente aconteceu nas proximidades da Vila Soledade, zona rural de Moju, nordeste do estado. Segundo a Polícia Militar, o transporte, que estava com passageiros, teria subido na balsa e passado direto, caindo na água.

Em nota, a Segup disse que o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) deslocou para o local com militares do Corpo de Bombeiros para auxiliar na procura pela criança que sumiu. A Polícia Militar segue no local ofertando suporte às equipes. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do sinistro.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o ônibus submerso e outras pessoas resgatando os passageiros com apoio de um barco. Outra gravação exibe o momento que o automóvel é retirado do rio.

A Prefeitura de Moju afirmou que presta todo o suporte necessário às vítimas do acidente. Equipes de saúde e segurança foram mobilizadas para atender às vítimas e oferecer apoio às famílias afetadas.

“Informamos ainda que as buscas estão sendo realizadas para localizar uma vítima desaparecida, uma menor de idade. Nossas equipes estão trabalhando em conjunto com as autoridades competentes e grupos especializados para garantir uma resposta ágil e eficiente”, diz um trecho do comunicado da Prefeitura de Moju.

De acordo com a Segup, o acidente aconteceu durante o serviço regular de travessia na balsa. Até o momento, as autoridades não tiveram confirmação oficial sobre o número de passageiros que estavam no veículo no momento que o ônibus caiu no rio. Quanto aos outros passageiros, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou que todos foram resgatados com vida.