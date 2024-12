22 pessoas morrem em acidente envolvendo carro, ônibus e carreta em Minas Gerais

Um grave acidente envolvendo um carro de passeio, uma carreta e um ônibus deixou ao menos 22 mortos. A colisão correu na madrugada deste sábado (21.12), no KM 285 da BR-116, em Lajinha, município de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O acidente foi seguido por um incêndio no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus, que saiu de São Paulo na sexta (20) e tinha como destino Vitória da Conquista (BA), transportava cerca de 45 passageiros. A colisão ocorreu por volta das 3h30.

Conforme as primeiras informações apuradas, o pneu do ônibus estourou e o motorista perdeu o controle da direção, batendo contra a carreta. O carro que estava atrás também bateu no ônibus, que pegou fogo.

A CNN Brasil informou que 13 pessoas saíram com vida e foram encaminhadas para atendimento médico na região. Corpos de 22 vítimas fatais, que ficaram carbonizadas e presas nas ferragens, já foram retirados, porém, o tenente do Corpo de Bombeiros, Alonso Vieira Júnior, afirma que ainda há mais vítimas dentro do veículo incendiado.