Vídeo: Caminhão atinge moto e provoca grave acidente na Pedreira

Um vídeo circula nas redes sociais, de Belém, com imagens de um grave acidente de trânsito, na madrugada do sábado (7/12), por volta das 3h28, na avenida Marquês de Herval, próximo da travessa Lomas Valentinas, no bairro da Pedreira, em Belém. O acidente envolveu uma moto e um caminhão numa violenta colisão de frente, após a moto ter invadido a contramão na Marquês. Ao menos, duas pessoas saíram gravemente feridas.

O Grupo Liberal procurou a Polícia Civil, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda o posicionamento dos respectivos órgãos públicos. A Sesan foi demandada por ter a gestão da limpeza pública da capital paraense, pois o caminhão envolvido no acidente pertence à empresa contratada para a limpeza pública de Belém.

Pela imagens, vê-se que a moto entrou na contramão e bateu na lateral do caminhão, que chegava no cruzamento da Marquês com a Lomas. Os trabalhadores da limpeza pública, de imediato, descem do caminhão e correm até às vítimas, todas ocupantes da motocicleta.

Choque violento contra poste de energia elétrica

No momento do choque, o condutor da moto e o passageiro foram arremessados ao longe. Um deles foi lançado de forma violenta contra um poste de energia elétrica da rua.

Há informações de que a moto teria três pessoas, dois homens e uma mulher, mas não é possível confirmar isso pelo vídeo que circula nas redes sociais. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.