Condutor morre após colisão entre duas motocicletas no município de Parauapebas

Por volta das 5h10 da madrugada deste domingo (8), um homem, identificado como sendo Josué Pereira Rodrigues, acabou morrendo em virtude de um acidente envolvendo duas motos na rodovia Dr. Faisal Salmen (antiga PA-275), no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. O acidente ocorreu próximo ao Complexo Turístico de Parauapebas, na altura do bairro Rio Verde. Ele era condutor de uma das motos.

De acordo com o relato de testemunhas, as duas motocicletas seguiam no mesmo sentido. Em dado momento, um dos condutores teria colidido em alta velocidade com a parte traseira da moto que trafegava na frente dele. O condutor foi identificado como Josué Pereira Rodrigues. Com o impacto da colisão, ele foi lançado ao asfalto, ferindo-se gravemente.

A vítima sofreu traumatismo craniano e ferimentos em outras partes do corpo. Ainde que tenha recebido atendimento por parte de paramédicos do SAMU, o condutor da moto acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu no local do acidente. O corpo dele foi removido pela Polícia Científica do Pará.

Já o outro motociclista sofreu ferimentos a partir da colisão dos veículos. Ele foi conduzido por familiares a um hospital particular para receber atendimento médico. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.