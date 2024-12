Motociclista morre em colisão contra carro na Cidade Nova, em Ananindeua, neste domingo (8)

Um motociclista morreu em acidente automobilístico em Ananindeua, na Grande Belém, na manhã deste domingo (8). A vítima foi identificada pela Polícia como Nikeias Ferreira Cruz, que faleceu no local da ocorrência, ou seja, na rua Arterial 5 A, perto da rotatória e do ginásio Abacatão, a área do conjunto Cidade Nova. O fato se deu por volta das 10h, e Nikeias A vítima do acidente pilotava uma moto típica de condutores de motoaplicativo.

Policiais militares do 6º BPM compareceram ao local do acidente. As primeiras informações sobre a ocorrência são de que um carro colidiu com uma moto naquele perímetro. O condutor do carro teria fugido da área onde o fato se deu.

Mas ele foi interceptado por uma viatura da PM na rua Três Corações com a Mário Covas. Em seguida, essa pessoa foi encaminhada pelos policiais para ser apresentada na Seccional da Cidade Nova.