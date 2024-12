Corpo de criança desaparecida em acidente de ônibus em Moju é encontrado no rio

O corpo da criança que estava desaparecida após o acidente com um ônibus que caiu em um rio em Moju, no nordeste do Pará, foi encontrado no início da noite desta segunda-feira (30). A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), que coordenou as buscas no local.

VEJA MAIS

O acidente ocorreu durante a manhã, quando o veículo, com passageiros a bordo, passou direto após subir em uma balsa nas proximidades da Vila Soledade, na zona rural do município. O ônibus acabou caindo no rio. Segundo a Segup, todos os outros ocupantes foram resgatados com vida, mas a criança, cuja idade não foi divulgada, permanecia desaparecida até o início da noite.

As operações de resgate contaram com o 1º Grupamento de Mergulho Marítimo e Fluvial (GMAF) e o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), além de equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que ofereceram suporte no local. Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram o momento em que o ônibus submerso foi retirado do rio e passageiros eram socorridos por barcos.

A Prefeitura de Moju informou que segue prestando assistência às vítimas do acidente e às famílias envolvidas. "Nossas equipes estão trabalhando em conjunto com as autoridades competentes para garantir uma resposta eficiente", destacou em nota.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil. A balsa realizava o serviço regular de travessia no momento do ocorrido, e não há confirmação oficial sobre o número exato de passageiros que estavam no ônibus no momento do acidente.

O caso, que mobilizou diferentes equipes de resgate, gera questionamentos sobre as condições de segurança durante as operações de travessia fluvial na região.