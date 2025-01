Homem é morto a pauladas após comemoração de ano novo em Castanhal

Um homem identificado como Jorge Rodrigues, de 48 anos, foi morto a pauladas na madrugada de quarta-feira (1º/01), após uma discussão no bairro Cariri, em Castanhal. O crime ocorreu na rua Padre Salvador Tracaiolli, no Florestal, quando a vítima e o principal suspeito do homicídio consumiam bebidas alcoólicas. Conforme testemunhas, o corpo de Jorge foi encontrado na calçada de uma casa e o suspeito estava em um imóvel ao lado da cena do crime.

Segundo as informações policiais, moradores da área acionaram a Polícia Militar por volta de 3h para informar sobre o assassinato. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram Jorge caído no chão e ele tinha ferimentos pelo corpo. Os moradores apontaram a casa onde o suspeito estava e ele foi demitido. Ao ser questionado sobre o caso, o homem teria relatado que bebia no local com a vítima e ocorreu uma discussão. Na ocasião, Jorge foi agredido com um pedaço de madeira e não resistiu.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde passaria pelos procedimentos cabíveis. A Polícia Civil esteve no local onde o homicídio ocorreu para colher as primeiras informações. A Polícia Científica também foi chamada para realizar a perícia no local e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal. Não há informações sobre o que teria dado inciso a discussão entre a vítima e o suspeito. O caso é investigado e o suspeito está à disposição da Justiça.