Jovem é morto a tiros sentado em uma cadeira na frente de uma casa, no Pará

Eduardo dos Santos Dias, de 22 anos, foi morto a tiros, no município de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. O homicídio ocorreu na noite de segunda-feira (18). Ele foi alvejado quando estava sentado em uma cadeira de macarrão e com o celular sobre a perna.

O portal Correio de Carajás informou ainda que, por volta das 22h30, uma guarnição da Polícia Militar, comandada pelos sargentos Nunes e Delmar, recebeu uma ligação de uma pessoa que não quis se identificar informando sobre o crime. No local, os policiais confirmaram a informação.

Os militares apuraram que Eduardo conversava com outra pessoa quando foi baleado nas costas. Ainda segundo essas primeiras informações, uma boca de fumo (ponto de venda de drogas) funcionava na casa.

Uma equipe da Polícia Civil esteve na cena do crime e iniciou as investigações. A Polícia Científica do Pará também esteve no local, recolhendo evidências que possam contribuir para a elucidação do homicídio.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal de Marabá. Eduardo dos Santos era natural de Rondon do Pará e, ainda segundo a Polícia, tinha várias passagens pelo sistema prisional pelos crimes de furto (quando não há o uso de violência) e roubo (quando há o emprego de violência).

A Polícia Civil informa que equipes da delegacia de São Domingos do Araguaia trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime.