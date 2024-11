Jovem é assassinado enquanto trabalhava em empresa de pavimentação em Brasil Novo

O jovem Bruno de Carvalho de Oliveira, de 18 anos, foi assassinado na tarde desta quinta-feira (8), enquanto trabalhava no município de Brasil Novo, na região sudoeste do Pará. O jovem estava trabalhando em uma empresa de pavimentação na rua Francisco de Paula Sales, no bairro Daniel de Freitas. Bruno também era estudante do Ensino Médio.

A população acionou a Polícia Militar após tiros terem sido disparados. Quando os policiais chegaram a vítima estava caída no chão, de acordo com informações do portal Confirma Notícias de Altamira. A Polícia Militar acionou o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) na tentativa de socorrer a vítima, mas os paramédicos constataram a morte do jovem.

Segundo relato de testemunhas, dois homens vestindo calça jeans, camisa preta de mangas compridas e de capacete chegaram de motocicleta, de cor preta, já atirando contra Bruno. Os suspeitos fugiram rapidamente do local.

Os militares chegaram a isolar a área e acionaram a Polícia Civil (PC) e a Polícia Científica do Pará (PCP). A perícia no local do crime foi realizada e o corpo do jovem foi removido. Diligências ainda foram feitas na tentativa de localizar os atiradores, mas até o momento, ninguém foi preso. Um inquérito foi aberto pela delegacia da cidade para apurar as causas do homicídio.

Qualquer pessoa pode colaborar com a investigação com informações pelo Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.