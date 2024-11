Motociclista é morto a tiros enquanto fazia entregas em Ananindeua

Um jovem identificado como Leonardo de Souza Costa, de 22 anos, que trabalhava como entregador de alimentos por aplicativo, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (07/11), em Ananindeua. Conforme as autoridades policiais, o crime ocorreu na avenida Doutor Nonato Sanova, esquina com travessa We 19, no bairro do Coqueiro, conjunto Cidade Nova. Dois suspeitos que também estavam de moto alvejaram a vítima. Uma mulher que também estava na moto com o motociclista não foi atingida.

Segundo as informações policiais, Leonardo estava a caminho de uma entrega quando foi surpreendido pelos assassinos. Os suspeitos se aproximaram em outra motocicleta e o garupa fez os disparos com a arma de fogo. A vítima morreu na hora. Uma mulher, que também trabalhava auxiliando o jovem nas entregas, saiu ilesa. A Polícia Militar foi acionada e constatou o óbito.

Ainda segundo as informações policiais, Leonardo estaria trabalhando há poucos meses com delivery por aplicativo e já teria passagem pela justiça por alguns crimes. No entanto, não foram informados quais delitos ele estaria envolvido. Além disso, não há confirmação se o homicídio teria ligação com a vida pregressa do jovem. Todos os detalhes serão apurados durante a investigação da Polícia Civil.

Segundo informado pela Polícia Científica do Pará, “o corpo de Leonardo de Souza Costa vai passar por perícia e será liberado para a família”. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para a PC e foi informada que investigações estão sendo realizadas. "A Polícia Civil informa que equipes da Seccional de Ananindeua apuram a morte de Leonardo Souza Costa, de 22 anos. Perícias foram solicitadas", disse em nota.