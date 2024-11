Vigilante é morto a tiros por ocupantes de carro de passeio em Bragança

Um vigilante identificado como Savio Renan Soares Lopes foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (8/11), ao lado da Igreja Matriz, no Centro de Bragança, nordeste do Pará. Conforme as informações policiais, a vítima foi alvejada por suspeitos que estavam em um carro branco e teriam se aproximado ao verem o vigilante parado na calçada da via. Não há informações se algum pertence de Sávio foi levado.

Ainda não há mais informações sobre qual seria a motivação para a morte de Sávio. Testemunhas relataram que, mesmo estando com colete balístico, o vigilante teria sido ferido na região do tórax. Pessoas que estavam na área, após ouvirem os disparos e encontrarem o vigilante caído na via pública, acionaram a polícia militar e uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Sávio ainda teria ficado vivo, mas acabou evoluindo a óbito antes da chegada dos socorristas, devido a gravidade do ferimento.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no corpo da vítima. O corpo teria sido removido para o Instituto Médico Legal de Castanhal, onde seriam realizadas mais análises, antes de ser liberado para a família. A polícia Civil investiga o caso e teria colhido imagens de câmeras de segurança da via para auxiliar nas investigações e identificação dos envolvidos.