Jovem desaparece ao tomar banho na praia do Cruzeiro, em Icoaraci

Um jovem identificado como Paulo Eduardo Torres Gomes, de 20 anos, desapareceu ao tomar banho na praia do Cruzeiro, em Icoaraci, distrito de Belém. Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, no final da manhã desta quarta-feira (5/3), a vítima foi vista por testemunhas entrando na água e não retornou para a areia. Buscas estão sendo realizadas.

Segundo as informações dos bombeiros, ambulantes que trabalham na área acionaram uma viatura da Polícia Militar para comunicar o ocorrido. As testemunhas relataram que viram o momento em que o jovem chegou à praia carregando uma mochila. Em certo momento, ele entrou na água com o objeto e não retornou. A situação chamou a atenção das pessoas, que conseguiram localizar somente a bolsa flutuando na água. Os militares da PC acionaram os Bombeiros para iniciarem as buscas.

VEJA MAIS

As testemunhas informaram sobre o desaparecimento para os familiares de Paulo Eduardo, que ainda não sabiam que o jovem havia saído de casa e ido para a praia. Eles passaram a acompanhar as buscas e disseram que o jovem era uma pessoa tranquila, gostava de ficar em casa e não era envolvido com coisas erradas. Os ambulantes informaram acreditar que a forte correnteza possa ter arrastado o jovem para a parte mais funda da praia. Até as 15h, mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizavam as buscas no local para localizar o jovem, mas sem sucesso. Não há mais informações sobre o que pode ter causado o desaparecimento de Paulo.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que "o 1º Grupamento Marítimo Fluvial está no local realizando as buscas". Já a Polícia Civil comunicou que investiga o desaparecimento do rapaz.

Saiba como ajudar

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.