bebê desaparece após colisão em rio de breves, no marajó

Um bebê, com menos de 30 dias de vida, está desaparecido após uma colisão entre uma pequena embarcação, conhecida como rabeta, e uma lancha no rio Parauaú, no município de Breves, no Arquipélago do Marajó. Outras pessoas ficaram feridas no acidente, que ocorreu no final da manhã de sexta-feira (31).

Em nota, divulgada neste sábado (1º), a Polícia Civil informa que o acidente é investigado pela delegacia de Breves. Ainda segundo o portal Notícia Marajó, vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a mãe da criança desaparecida sendo amparada por ribeirinhos, enquanto uma outra menina aparece com ferimentos na cabeça. Em outro vídeo, é possível ver vários ribeirinhos nas proximidades da rabeta logo após a colisão.

Ainda conforme os ribeirinhos, a colisão ocorreu com uma lancha que partiu de Portel, o que também será investigado. A mãe da criança e os outros dois filhos foram encaminhados para o Hospital Regional Público do Marajó para receber atendimento médico.

Em nota, divulgada pouco depois das 12 horas deste sábado (1º), o Corpo de Bombeiros Militar informa que uma equipe náutica e mergulhadores fazem buscas pela vítima.