Corpo de bebê desaparecido em rio após naufrágio é localizado, no Marajó

O bebê de apenas um ano e oito meses, que havia desaparecido em um rio após um naufrágio com a embarcação onde a família dele estava, foi encontrado sem vida, na quarta-feira (30). O acidente com o barco de pequeno porte, do tipo rabeta, ocorreu na noite de terça-feira (28) em São Sebastião da Boa Vista, no Marajó. Desde então, autoridades e familiares faziam buscas pelo corpo do pequeno Arthur Lorenzo Barbosa.

Ribeirinhos e o Corpo de Bombeiros estavam empenhados nas buscas pelo menino. O corpo de Arthur foi localizado boiando próximo a entrada do Rio Pracuúba Mirim. Ribeirinhos encaminharam o cadáver ao hospital e lá foram acionadas as autoridades policiais. O corpo seria sepultado no final da tarde de quinta-feira (31)

O acidente

Conforme as informações iniciais, a rabeta teria colidido com um pedaço de madeira da espécie Miritizeiro que estava submerso, fazendo com que a embarcação afundasse. A família retornava para casa por volta de 19h30, o pai conduzia o barco pelo e o bebê estava no colo da mãe. O menino caiu na água e, devido a dificuldade de visibilidade, acabou sumindo no rio.

Populares que estavam na orla do município ouviram o barulho do acidente e ajudaram a socorrer as vítimas, no entanto, o corpo de Arthur não foi localizado na hora.