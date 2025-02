Vídeo: homem desaparece após ter carro arrastado por enxurrada

Na noite da última quinta-feira (6), um homem, identificado como Erick Silva, de 24 anos, desapareceu após o carro que dirigia ser arrastado por uma enxurrada no bairro do Capão Redondo, localizado na zona sul de São Paulo. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil confirmaram o incidente e estão realizando buscas para encontrar a vítima.

As equipes de socorro foram até o local, na Rua Marmeleira da Índia, e apenas encontraram o carro, que estava parado no meio do Córrego da Cohab Adventista. Buscas foram feitas na região da Ponte Solidariedade até o início da madrugada desta sexta-feira (7), e devem ser retomadas ainda nesta manhã. A corporação informou que Erick chegou a ter contato com a família antes de desaparecer.

Um balanço da Defesa Civil Estadual indicou que não houve registro de desalojados ou desabrigados na cidade. Além disso, foram registrados 22 pontos de alagamento e 40 chamados para quedas de árvores, todas sem vítimas.

Chuvas em SP

As zonas norte e leste da cidade foram alertadas para alagamentos devido às chuvas fortes. No início da noite, a Defesa Civil Estadual estendeu o alerta para as zonas oeste e centro. As marginais Tietê e Pinheiros também entraram em atenção.

Ao longo do temporal, o bairro do Campo Limpo chegou a entrar em estado de alerta com o transbordamento Morro do S e a interdição das avenidas Ellis Maas, em ambos os sentidos, e Carlos Caldeira Filho, também nos dois destinos. Formosa, Penha e Mooca.