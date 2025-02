Avião de pequeno porte cai na zona oeste de São Paulo; duas mortes são confirmadas

Por volta das 7h20 desta sexta-feira (7), um avião de pequeno porte caiu na Avenida Marques de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo informou que o acidente aconteceu em frente ao prédio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram encontrados dois corpos carbonizados dentro da aeronave. Um motociclista que passava pela via ficou ferido ao ser atingido por destroços do avião. Uma senhora que estava no ônibus também ficou ferida e foi socorrida. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

O modelo do avião é um King Air F90, que tem capacidade para oito pessoas. Os bombeiros informaram que duas pessoas estavam na aeronave.

No perfil da corporação do X, foi informado que em razão do local do acidente, uma rodovia movimentada. Pelo menos cinco viaturas foram deslocadas para a região.

Segundo testemunhas, o avião tentou fazer um pouso de emergência na pista da avenida, mas não conseguiu.