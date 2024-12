Jovem desaparece após tentar atravessar rio em Ponta de Pedras, no Marajó

Um afogamento foi registrado na tarde deste domingo (15) na cidade de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó. Um jovem de 21 anos desapareceu após tentar atravessar um rio e não conseguir retornar à superfície. Até o momento, a vítima não foi localizada. A companheira da vítima relatou que o jovem era natural de Belém.

De acordo com o comandante da 20ª Companhia In​dependente de Polícia Militar (CIPM), Capitão Muniz, a guarnição de serviço foi acionada por moradores, que informaram que o jovem estava tomando banho no rio quando tentou nadar até a margem oposta. Durante a travessia, ele acabou afundando e desapareceu.

A Polícia Civil informou que a delegacia de Ponta de Pedras está investigando o desaparecimento. Equipes do Corpo de Bombeiros continuam mobilizadas na tentativa de localizar o jovem. (Com informações do site Notícias Marajó).