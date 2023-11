Jovem de Parauapebas é morta pelo ex-companheiro nos Estados Unidos

Uma jovem, identificada como Melyssa Pereira da Costa, 21 anos, natural de Parauapebas, no sul do Pará, foi assassinada, na madrugada desta segunda-feira (20), na cidade de Dunbury, no estado de Conectcut, nos Estados Unidos. O suspeito é o ex-companheiro da vítima, identificado como Dheraldy Mendes. Após o crime, ele teria tirado a própria vida. O ex-casal deixou um filho de apenas um ano.

Amigos de Melyssa, que moram nos Estados Unidos, criaram uma vaquinha virtual com objetivo de arrecadar dinheiro para trazer o corpo dela ao Brasil. Na página, eles afirmam que a jovem “veio para os Estados Unidos acompanhada de seu ex-marido em busca de melhorar a vida de ambos, mas infelizmente ela teve sua vida interrompida pelo ex-companheiro, que não aceitou o fim do relacionamento”.

“Ela deixa para trás seu filho de apenas um ano e o grande sonho de poder dar uma vida melhor para ele. A mesma não tinha família aqui nos EUA, apenas amigos e companheiros de trabalho. Portanto, pedimos a solidariedade de todos para realizar o desejo da mãe de poder se despedir de sua filha uma última vez”, escreveram os amigos.

Dheraldy era da cidade de Rondon do Pará, também no sul do Estado. Os dois haviam se estabelecido nos Estados Unidos há alguns anos e já estariam trabalhando por lá.

As circunstâncias que levaram ao homicídio seguido de suicídio ainda estão sendo investigadas pela pol​ícia americana, que não forneceu maiores detalhes sobre o caso. Portanto, é desconhecida a forma como o casal morreu e onde exatamente o fato foi registrado. A polícia também não forneceu informações sobre o filho de Melyssa.

Nas redes sociais, internautas lamentaram o ocorrido: “Sem acreditar”, “A ficha ainda não caiu”, “Irmão, que Deus te receba de braços abertos. Uma notícia inesperada, mas todos lembraremos de você. Um abraço no céu, meu irmão e grande amigo. Te amamos”, escreveram.