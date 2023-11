Menina de 7 anos é vítima de escalpelamento na zona rural de Portel, na ilha do Marajó

Uma menina de 7 anos foi vítima de escalpelamento no último domingo (19), na zona rural de Portel, na ilha do Marajó. Ela perdeu parte do couro cabeludo, após enroscar o cabelo no eixo de uma embarcação e, como estava mais próxima, foi encaminhada para o Hospital Regional de Tucuruí, onde aguarda transferência para Belém.

A mãe, que pilotava a embarcação, relatou que a criança foi tirar água do barco em movimento e não sabe se ela escorregou ou se a mão escapou da vasilha e caiu sobre o eixo.

“Eu só escutei o desespero lá atrás. Quando eu olhei, ela estava engatada debaixo do banco. Eu corri, e, em vez das meninas pararem o motor, elas ficaram gritando desesperadas e ela [criança] lá embaixo gritando também. Eu larguei do leme do motor e fui parar o barco. O motor já estava quase parando, mas se eu não vou parar o barco, acho que tinha quebrado ela todinha”, explicou ao portal Notícia Marajó.

Ainda na manhã desta segunda-feira (20) a criança permanece internada em Tucuruí, local mais próximo do rio Pacajá, onde o acidente aconteceu.

Segundo a família da criança, o estado de saúde dela é estável. A menina deve ser transferida para Belém, onde receberá atendimento especializado para reconstrução do couro cabeludo.