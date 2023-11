Filho esfaqueia o pai após discussão durante bebedeira, em Santarém

Um homem de 24 anos, identificado como Daniel Ferreira Castro, foi autuado após ser apontado como o principal suspeito de esfaquear o próprio pai na noite do último domingo (19). Conforme as informações iniciais, o caso ocorreu após uma discussão entre vítima e suspeito, na Avenida Costa e Silva, no bairro Mararu, em Santarém.

De acordo com a Polícia, o pai de Daniel, que foi identificado como Manoel Aurino de Sousa Castro, estava consumindo bebida alcoólica junto com o filho quando os dois tiveram um desentendimento e começaram a discutir. Durante a situação, Manoel foi atingido no peito por um golpe de faca. O homem foi levado em estado grave para a sala vermelha da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo os médicos, o golpe de arma branca teria perfurado um dos pulmões do idoso. Ele já passou por uma cirurgia e continuará recebendo cuidados clínicos.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou Daniel para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. No local, o suspeito alegou que o pai havia agredido a mãe. No entanto, essa informação foi descartada pelos agentes. Conforme o Portal O Impacto Santarém, a mãe do suspeito, Eliete Ferreira, informou aos policiais que o filho já tinha vários conflitos com o pai e que situações como essas seriam frequentes entre eles.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e Militar sobre o caso e aguarda o retorno.