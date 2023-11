Estudante é esfaqueado e morto na porta de escola; motivo está sendo investigado

Um adolescente, de 16 anos, foi esfaqueado e morto em frente à Escola Estadual Maurício de Castro, no bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo (SP), nesta sexta-feira (10). O suspeito do crime seria um jovem de 18 anos e foi preso em flagrante. O esfaqueamento ocorreu durante uma briga, com causa desconhecida.

Segundo a Polícia Civil, o estudante levou duas facadas no abdômen. Foi socorrido, encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região, mas não resistiu aos ferimentos. Duas pessoas foram levadas para depor. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado do São Paulo lamentou o caso e reforçou que o ataque ocorreu fora da escola. O agressor não tem relação com o colégio.

Como foi a localização do suspeito?

Durante as buscas, a polícia localizou o suspeito nas proximidades da escola, na companhia de duas outras pessoas. Uma delas estava com uma mancha de sangue na vestimenta. O local em frente à escola foi preservado para perícia. O caso deve ser registrado no 1° Distrito Policial de São Bernardo do Campo.