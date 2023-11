Polícia Civil prende autor do crime contra adolescente de Pacajá

O Governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou por meio de suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (10), a prisão de Irailton Pereira da Silva, autor do homicídio da jovem Gabriela Lopes de Andrade, que aconteceu no município de Pacajá, em setembro deste ano. Irailton era vizinho da vítima e confessou o crime.

Gabriela Lopes de Andrade, que teve sua casa invadida, teria sofrido abuso sexual e morta pelo invasor, no município de Pacajá, no sudoeste do Pará. O corpo da jovem foi encontrado no dia 12 de setembro, dia do aniversário dela. O crime ocorreu no bairro Novo Horizonte, e o criminoso aproveitou-se do fato de que a adolescente encontrava-se sozinha na casa.

A violação do domicílio da vítima ocorreu durante a madrugada. O invasor teve a iniciativa de forçar a fechadura de uma janela na casa. No dia do crime, a adolescente apresentava diversas lesões pelo corpo, e tudo indica que tenha sido vítima de estrangulamento e possivelmente de abuso sexual.