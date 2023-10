Criança é esfaqueada ao defender a mãe em briga por causa de detento, em Santarém

Uma mulher, identificada como Raiane Alves Corrêa, foi presa pela Polícia Militar após ser apontada como a principal suspeita de esfaquear uma criança de oito anos. O caso teria ocorrido na noite da última quinta-feira (26), no bairro Pérola do Maicá, em Santarém.

Segundo as informações preliminares repassadas às autoridades, tudo teria ocorrido durante uma confusão entre a suspeita e a mãe da criança. A briga havia sido motivada por causa de uma possível traição. Raiane teria se armado com uma faca e foi até a casa da suposta amante do marido, que é detento, para saber se a outra mulher realmente estava mantendo um relacionamento amoroso com o homem.

Conforme o Portal O Impacto, durante a situação, Raiane teria feito ameaças e a criança estava presenciando tudo. Em certo momento, para defender a mãe, a criança tentou intervir e acabou sofrendo um corte na mão. A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h para atender a ocorrência.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros, ainda na casa da criança, e constatou que o ferimento não era grave. Após a confusão, a suspeita foi levada para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foi autuada por lesão corporal. Após os procedimentos cabíveis, a suspeita assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberada.