Mulher é presa após esfaquear o companheiro em Marabá: “Ele já fez pior comigo”

Uma mulher identificada apenas como Claudiana foi presa na última segunda-feira (28), em Marabá, no sudeste paraense, depois de esfaquear o próprio companheiro, identificado pelo prenome de Antônio. O caso ocorreu mais precisamente na no bairro Filadélfia, setor Morada Nova. De acordo com informações divulgadas pelo site Correio de Carajás, a vítima foi atingida no peito e levada às pressas para o Hospital Municipal de Marabá (HMM). O estado de saúde de Antônio não foi divulgado.

Conforme a publicação do Correio de​ Carajás, na Delegacia de Polícia Civil, Claudiana informou que ambos estavam bebendo desde a última sexta-feira (25) e acabaram se desentendendo, momento em que ela desferiu a facada no companheiro. A prisão da agressora foi feita por militares lotados no Posto Policial Destacado do núcleo.

Questionada sobre o motivo de sua atitude, Claudiana se defendeu: “Só foi uma (facada) mesmo, mas ele já fez pior comigo… Ele já deu foi tiro em mim”, disse a mulher à reportagem do Correio de Carajás.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para checar mais informações sobre o caso e aguarda retorno.