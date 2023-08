PM prende cinco homens em boca de fumo de Santarém

Cinco homens foram presos, nesta segunda-feira (28), em uma suposta boca de fumo, localizada no bairro Diamantino, em Santarém, oeste do Pará, suspeitos de tráfico de drogas. Segundo o relatório policial, por volta das 17h de segunda (28), uma viatura da Polícia Militar recebeu a informação sobre um possível local de comercialização de entorpecentes, que fica na avenida Palhão.

No endereço, a guarnição avistou Alessandro Guimarães Pinto, de 31 anos, vendendo drogas para Marcos Henrique Alexandre Botelho, 27. Durante a abordagem, Marcos correu para dentro da casa dele, que era próxima de onde estava comprando as drogas. Com Alessandro, a polícia encontrou sete invólucros análogos à cocaína e R$ 15. O suposto comprador das drogas autorizou a entrada dos militares no imóvel e lá a PM localizou Anderson Felipe Barbosa Cardoso, 26, preparando entorpecentes para a comercialização.

No mesmo local, a polícia encontrou Bruno Colares Costa, 28, e Jhon Kelson Alexandre Ciqueira, 25, consumindo maconha, que pesava 57 gramas. Por conta disso, todos os cinco homens abordados receberam voz de prisão em foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis.